Η Μαρία Σάκκαρη, που στην παγκόσμια κατάταξη της WTA «σκαρφάλωσε» αυτή την εβδομάδα στο Νο 33 του κόσμου, θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σιγκαπούρης και πρώτη αντίπαλος της θα είναι η Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο 161 στον κόσμο.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά της WTA και αν περάσει στο β’ γύρο, λογικά θα βρει εκεί την Κριστίνα Μλαντένοβιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η Αμάντα Ανισιμόβα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (21/9).