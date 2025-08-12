Ο απόλυτος κυρίαρχος και πρωταγωνιστής του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε και πάλι το… θαύμα του στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης!

Ο σπουδαίος Σουηδός πρωταθλητής έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο Ντουπλάντις «έγραψε» το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο (δικό του) παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ. που είχε σημειώσει πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

Récord del mundo de Mondo Duplantis. 6,29 en Budapest. A las puertas de los 6,30. El cielo imposible. pic.twitter.com/7his1gCFxg — juanma bellón (@juanmacorre) August 12, 2025

ARMAND DUPLANTIS 🇸🇪 bate el RÉCORD DEL MUNDO de salto con pértiga de nuevo. 6️⃣.2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/0Na8SDPxWa — DeportesOlímpicos (@OlympicDeportes) August 12, 2025

À Budapest, Armand “Mondo” Duplantis 🇸🇪 améliore son record du monde et s’impose avec 6.29m devant Emmanouíl Karalís 🇬🇷 6.02m. Thibaut Collet 🇫🇷 termine lui 4 ème 5.72m. Le concours de Mondo : 6.29 – XO

6.11 – XO

6.02 – O

5.82 – O

5.62 – XO #Athlétisme #ContinentalTourGold pic.twitter.com/gBSlXeI9yw — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 12, 2025

Στον εν λόγω αγώνα ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις εφετινές υψηλές πτήσεις του, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Ο «Μανόλο» είχε ως καλύτερο άλμα στα 6.02μ., ενώ επιχείρησε και πάλι να καταρρίψει το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,11 μ., χωρίς να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά του.

Ο αγώνας του Καραλή

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια στα 5.72μ, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη. Εν συνεχεία είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 5,92 μ. τα οποία πέρασε με την τρίτη προσπάθεια.

Εντούτοις στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη τα 6,02 μ. και ακολούθως προσπάθησε να καταρρίψει για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα επιχείρησε δύο φορές να περάσει τα 6,11 μ., χωρίς όμως επιτυχία.

Υπενθυμίζεται, ότι ο «Μανόλο» είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 6.08 μ. στις 2 Αυγούστου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.