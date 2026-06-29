Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας σε μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση που θα ενισχύσει την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού, και πιο συγκεκριμένα τον Γάλλο διεθνή ακραίο Τιμοτέ Καρλ, ενός αθλητή με πλούσιες εμπειρίες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και της Ασίας, και γεμάτη την τροπαιοθήκη του από σημαντικές διακρίσεις με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

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