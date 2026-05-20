Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει τις επιχορηγήσεις προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη στήριξη της Ολυμπιακής προετοιμασίας αλλά και για την αγορά εξοπλισμού.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εισηγήσεις του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, συνολικού ποσού 40.744 ευρώ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας θα λάβει 3.840 ευρώ για δράσεις έως τον Ιούλιο 2026, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 29.660 ευρώ και η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης 7.244 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής Εξοπλισμού της ΕΟΕ, η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Στέφανο Χανδακά, τον Πέτρο Συναδινό και τον Δημοσθένη Γυρούση. Συνολικά θα δοθούν 114.569 ευρώ για την αγορά εξοπλισμού ικανοποιώντας τα σχετικά αιτήματα των παρακάτω Ομοσπονδιών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα εισπράξει 1.369 ευρώ για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού για φυσικοθεραπεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ-Σόφτμπολ 2.000 ευρώ για αγορά ιατρικού υλικού, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ 11.200 ευρώ για αγορά κλωβών προπόνησης διχτύων, φωτιζόμενα ξύλα και ρολίνια, δίχτυα περίφραξης και αγωνιστική επιφάνεια προπόνησης και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας 94.000 ευρώ για προμήθεια σκαφών μέσω της χορηγίας Stoiximan.

Ο ΣΕΓΑΣ θα λάβει 6.000 ευρώ για αγορά κονταριών για την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη.