Την απόκτηση της Τάιρα Άιρελ ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ F&U εν όψει της νέας σεζόν της Volley League Γυναικών 2026-27.

Η 23χρονη Αμερικανίδα μπλοκέρ, έχει ύψος 1,85μ. και έχει ξεχωρίσει για τις εμφανίσεις της στο κολεγιακό πρωτάθλημα από το 2021-2025 όπου αγωνίστηκε με το Κολέγιο του USC, ενώ πέρσι αποφάσισε να περάσει την άλλη όχθη του ατλαντικού και από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι να «μετακομίσει» στην Ουγγαρία για λογαριασμό της Βάσας, όπου υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αθανασόπουλου κατέκτησε το πρωτάθλημα.

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