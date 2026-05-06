Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ενισχύθηκε κάτω από τα δοκάρια. Περίπου δύο εβδομάδες μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον «RJ» Ματέους, η Ένωση γνωστοποίησε την απόκτηση του Κώστα Κοτανίδη.

Ο 34χρονος διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος την τρέχουσα σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής Κασερίο Θιουδάδ Ρεάλ, ύστερα από μια τετραετία με τα «χρώματα» του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, υπέγραψε στον «Δικέφαλο» συμβόλαιο διάρκειας έως το 2028.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή μου στην Ελλάδα μετά από μια άκρως απαιτητική και επιτυχημένη χρονιά στην Ισπανία, με βρίσκει με τα χρώματα της ΑΕΚ. Το νέο project του τμήματος χάντμπολ καθώς και η εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου ο κ. Αλεξίου και ο κ. Χατσίκας ήταν η κινητήριος δύναμη που με ώθησε να λάβω αυτήν την απόφαση, να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι σε αυτό το νέο ξεκίνημα και τους ευχαριστώ θερμά. Από την πλευρά μου, θα δώσω το 100% για να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε ως ομάδα. Τα καλύτερα έρχονται», ανέφερε στην ιστοσελίδα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Κοτανίδη. Ο 34χρονος (07/02/1992) διεθνής τερματοφύλακας, ύψους 1,84μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του (μέχρι το 2028) και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Κώστας Κοτανίδης ξεκίνησε το χάντμπολ από τον ΓΑΣ Κιλκίς, όπου αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 2007 έως το 2013. Ακολούθησε ο Αερωπός Έδεσσας (2013-14), για να επιστρέψει για ένα χρόνο στο Κιλκίς (2014-15). Την επόμενη διετία φόρεσε τη φανέλα του Διομήδη Άργους (2015-2017), ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ (2017-2019). Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για την ισπανική Alarcos Ciudad Real, ενώ ύστερα από ένα έτος πήγε στην Κύπρο και την Ανόρθωση (2020-21). Από το 2021 έως το 2025 αγωνίστηκε στον ΟΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή, ενώ την φετινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας με την Caserio Ciudad Real.

Έχει πανηγυρίσει στην καριέρα του 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 1 Κύπελλο Ελλάδας, 3 Σούπερ Καπ Ελλάδας, 1 Πρωτάθλημα Κύπρου και 1 Κύπελλο Κύπρου, ενώ έχει φτάσει έως τους Τελικούς του ΕΗF European Cup ως φιναλίστ. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Κώστα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».