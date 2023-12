Φαίνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι 100% έτοιμος, μετά τον πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες της σεζόν. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το ATP Finals στο Τορίνο λόγω του τραυματισμού και στη συνέχεια δεν έπιασε ρακέτα για περίπου πέντε εβδομάδες.

Λίγο μετά τις πρώτες προπονήσεις του στο Ντουμπάι, ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για το World Tennis League και στο χθεσινό ντεμπούτο του στο φιλικό τουρνουά υπήρξαν στιγμές που φάνηκε ότι οι πόνοι δεν έχουν υποχωρήσει εντελώς.

Η επίσημη έναρξη της σεζόν είναι σε περίπου δέκα μέρες, ενώ το Australian Open ξεκινάει στις 14 Ιανουαρίου, οπότε είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για την ετοιμότητά του.

Σήμερα, μάλιστα, δεν θα αγωνιστεί στο World Tennis League και τη θέση του θα πάρει ο Λόιντ Χάρις.

Η ομάδα του, οι Kites, θα παίξει με τους Falcons των Τέιλορ Φριτζ και Έλενα Ριμπάκινα.

