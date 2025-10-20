Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορά στην καριέρα του, στον τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς στην διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, εξασφάλισε την συμμετοχή του στον αγώνα για την διεκδίκηση ακόμη ενός μεταλλίου.

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του και με την ολοκλήρωση των προκριματικών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον τελικό της προσεχούς Παρασκευής (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς, και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).