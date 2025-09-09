Με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Γαλλίδας, η Ζακεμό έκανε παράπονα για το ολισθηρό court λόγω βροχής, ζητώντας την άμεση διακοπή του αγώνα.

Η chair umpire ωστόσο της απάντησε πως δεν υπήρχε λόγος διακοπής, κάτι όμως που προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της Σάκκαρη, η οποία ανέφερε ότι η ασφάλεια των παικτριών έπρεπε να είναι προτεραιότητα.

Οι δύο αθλήτριες διαπραγματεύονταν με τους υπεύθυνους, μέχρι που ένας κεραυνός πάνω από το κεντρικό court έβαλε τέλος στη συζήτηση και οδήγησε τις δύο πλευρές στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η περιοχή αναμένεται να πληγεί από ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το πότε θα συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Πηγή: SDNA