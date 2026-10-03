Η 2η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών περιλάμβανε άνετες επικρατήσεις για τη Βουλιαγμένη και τον Πανιώνιο, ενώ νικηφόρα συνέχισαν ο ΝΟ Χανίων και ο ΑΝΟ Γλυφάδας.

Η Βουλιαγμένη πέρασε εντυπωσιακά από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 22-12, έχοντας σε εξαιρετική φόρμα την Ξενάκη, η οποία πέτυχε έξι γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο και με επιμέρους σκορ 7-6 μείωσε τη διαφορά, όμως το ημίχρονο βρήκε τη Βουλιαγμένη μπροστά με 11-7. Στη συνέχεια, όμως, η ομάδα των νοτίων προαστίων ανέβασε ξανά τον ρυθμό της, ξέφυγε στο 16-8 και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης μέχρι το φινάλε.

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