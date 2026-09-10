Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» άναψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μία υψηλού συμβολισμού και με πολλά μηνύματα για τους νέους, Τελετή Αφής και Παράδοσης, παρουσία της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι.

Στην κορύφωση της ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», Μαμαντού Εντιαγέ, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της προς τη Σενεγάλη.

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