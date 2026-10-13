Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ενίσχυση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση 354.704 ευρώ, 10 αθλητικών ομοσπονδιών, στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση για οικονομική ενίσχυση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr