Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο στα γραφεία της ΕΟΕ.

Η υπογραφή της ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην πρωτοβουλία «Ολυμπιακές Περιφέρειες» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, την ενίσχυση της αθλητικής συμμετοχής και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες.

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