Για «μεθοδεύσεις», που έχουν ως στόχο «να ματαιωθεί το μεγάλο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα των χορηγιών», κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΟΕ, με αφορμή αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση της χορηγίας του Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

«Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου, ενός από τα πλέον ιστορικά μνημεία του ελληνικού αθλητισμού, είναι πρωτοβουλία και έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα που γέννησε και αναβίωσε τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτελεί έργο, που θα αναδείξει την χώρα μας σε κέντρο παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος και συμβολισμού» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και καταλήγει:

«Ο Ολυμπισμός δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης για προσωπικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Είναι χώρος αξιών, θεσμών και ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Λύπη και αγανάκτηση προκαλούν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάποια μεμονωμένα σχόλια που αφορούν την ιδιαίτερα σημαντική και υπερπολύτιμη χορηγία για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, από την Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Τέτοιου είδους σχόλια αποτελούν δυστυχώς μεθόδευση, ώστε να ματαιωθεί το μεγάλο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα των χορηγιών που τόσο ανάγκη έχει το Ολυμπιακό Κίνημα.

Το έργο αυτό της ΕΟΕ αναγνωρίζεται από το σύνολο του αθλητικού κόσμου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να τιμά ανθρώπους που προσφέρουν ανιδιοτελώς στην κοινωνία και στη χώρα, αναβαθμίζοντας και δίνοντας ζωή σε παραμελημένες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή δημιουργώντας νέες, τις οποίες έχει πραγματικά ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός.

Η αναβάθμιση λοιπόν του Καλλιμάρμαρου, ενός από τα πλέον ιστορικά μνημεία του ελληνικού αθλητισμού, είναι πρωτοβουλία και έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα που γέννησε και αναβίωσε τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτελεί έργο, που θα αναδείξει την χώρα μας σε κέντρο παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος και συμβολισμού.

Η ΕΟΕ παραμένει προσηλωμένη στην άσκηση του έργου της με ανεξαρτησία, σοβαρότητα και προσήλωση στην αποστολή της, χωρίς να υποκύπτει σε πιέσεις, επικοινωνιακές εκστρατείες ή απόπειρες ηθικής απαξίωσης, σεβόμενη παράλληλα τη βασικότερη αρχή του δικαίου, δηλαδή το τεκμήριο αθωότητας.

Ο Ολυμπισμός δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης για προσωπικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Είναι χώρος αξιών, θεσμών και ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές».