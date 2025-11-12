Τον θριαμβευτή του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτη Καραΐσκο, προσκάλεσε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο Ισίδωρος Κούβελος, για να τον συγχαρεί για την πρώτη θέση και να τον ανταμείψει για το σπουδαίο παράδειγμα που δίνει με τη νίκη ζωής που έχει πετύχει.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ ανακοίνωσε στον Καραΐσκο ότι θα του δοθεί τιμητική υποτροφία σε μηνιαία βάση, γιατί αποτελεί παράδειγμα αριστείας και πρότυπο για τους νέους και παράλληλα θα του καλύπτονται τα έξοδα για συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού.

«Ο θρίαμβος σου στον Μαραθώνιο ήταν κάτι σπουδαίο για τον Ολυμπισμό και τον Αθλητισμό, γιατί είναι μία νίκη ζωής. Έδειξες σε όλους πόσα μπορεί να καταφέρει ένας νέος άνθρωπος μέσα από τον αθλητισμό.

Είσαι ένα πρότυπο για όλη την Ελλάδα και για αυτό σε κάλεσα προσωπικά να σε συγχαρώ και να σου πω ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι κοντά σου για να σε στηρίξει και να σε συμπεριλάβει σε ένα πρόγραμμα Υποτροφιών που θα γίνει μέσα από τους χορηγούς μας» είπε στον Καραϊσκο ο Ισίδωρος Κούβελος και πρόσθεσε: «Σε θέλουμε κοντά μας για να δίνεις το παράδειγμα σε όλα τα νέα παιδιά και η ΕΟΕ θα σε στηρίξει στο διηνεκές».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι συγκινημένος με όλα αυτά, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα κάποια μόνιμη στήριξη και αυτό που μου λέτε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να πορευτώ από εδώ και πέρα, γιατί κακά τα ψέματα, για να αλλάξω επίπεδο -που πιστεύω ότι μπορώ-, θέλω να κάνω κάποιες προετοιμασίες και αγώνες στο εξωτερικό, που μέχρι στιγμής τις έκανα μόνος μου, γιατί δεν είχα κάτι σίγουρο και σταθερό», απάντησε ο Καραΐσκος και πρόσθεσε:

«Πάντα στόχος μου είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Θέλω να φτάσω τις 2ωρ.14:00 και μετά να επιδιώξω το 2ωρ.12:04, που είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Σπύρου Ανδριόπουλου. Την Κυριακή εάν δεν είχε τόση υγρασία θα μπορούσα να κάνω καλύτερο χρόνο, να κατέβω τουλάχιστον δύο λεπτά».

Ο Ισίδωρος Κούβελος πρόσθεσε ότι η ίδια υποτροφία θα δοθεί και στη νικήτρια του Μαραθωνίου στις γυναίκες, Ματίνα Νούλα, την οποία θα συναντήσει στο επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση με τον Παναγιώτη Καραΐσκο, εκτός από τον κ. Κούβελο, παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, Δημοσθένης Γυρούσης, καθώς και ο διοικητής του ΑΣΑΕΔ και κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στο Μαραθώνιο, Σπύρος Ανδριόπουλος.