Ο Νικ Κύργιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο ATP Tour μετά από σχεδόν ενάμισι χρόνο, και πρώτη μετά από 4 χρόνια σε χορτάρινη επιφάνεια, και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε του Κορεντίν Μουτέ με 6-3, 6-4 σε μόλις 68 λεπτά στην αναμέτρηση για τον 1ο γύρο του γερμανικού τουρνουά δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλό δρόμο εν όψει της συμμετοχή του στο αγαπημένο του τουρνουά, το Γουίμπλετον.

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