Με κυριαρχική εμφάνιση στο «Πέτρος Καπαγέρωφ», ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-10 της Βουλιαγμένης στον πρώτο ημιτελικό των play-offs της Waterpolo League ανδρών και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται πλέον μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους τελικούς, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 16 Μαΐου στο Λαιμό. Μεσολαβεί το κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού της Τετάρτης 13 Μαΐου με την Μπρέσια για το Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr