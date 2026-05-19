Ο Ηλυσιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Α2 υδατοσφαίρισης ανδρών και κέρδισε το εισιτήριο ανόδου στη Waterpolo League. Στον δεύτερο τελικό, η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε της Κέρκυρας με 10-5 στο Ιλίσιο κολυμβητήριο, ανέτρεψε το εις βάρος της 10-8 του πρώτου αγώνα και επανέρχεται μετά από τρία χρόνια στην κορυφαία κατηγορία.

Η Κέρκυρα, η οποία αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Α1 την περίοδο 2013-14, θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδο, υποδεχόμενη το Σάββατο (23/5) τα Χανιά, σε έναν νοκ-άουτ αγώνα μπαράζ, ο νικητής του οποίου θα συμπληρώσει τις 14 ομάδες της Waterpolo League για τη σεζόν 2026-27.