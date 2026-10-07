Μια μεγάλη και άκρως συμβολική επιστροφή ετοιμάζεται στον Παναθηναϊκό, καθώς η Αθηνά Παπαφωτίου αναμένεται να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα και να επιστρέψει για λίγο στην αγωνιστική δράση.

Οι «πράσινες» αντιμετωπίζουν τον Πανιώνιο στον τελικό του Super Cup Γυναικών, το Σάββατο ( 21:00) στο Ζηρίνειο, όμως ένα πρόβλημα τραυματισμού άλλαξε τα δεδομένα για την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

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