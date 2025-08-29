Την ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του US Open 2025, όπου αναμετρήθηκε για περίπου 4,5 ώρες με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ, χάνοντας εν τέλει με 3-2 σετ (7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5).

Το ματς έκλεισε με ένταση, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής ενοχλήθηκε από το underarm service του Γερμανού και στο φιλέ, κατά τη χειραψία, δεν το έκρυψε.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω», είπε στον Αλτμάιερ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Ο αντίπαλός του, αν και προσβλήθηκε, δεν έδωσε συνέχεια στο περιστατικό. Ζήτησε από τον Τσιτσιπά να απομακρυνθεί και έπειτα, χαιρέτησε τον διαιτητή και το κοινό.