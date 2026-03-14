Άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ περασμένων δεκαετιών περνάει στη λήθη από τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου.

Στους τελικούς αγώνες του NCAA για τη δεύτερη κατηγορία, στην πόλη Βιρτζίνια Μπιτς, ο Νικόλας Κοσμόπουλος του West Texas A&M κατέρριψε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα για την κατηγορία Κ20, τους 5.285 βαθμούς του Μάκη Κορκίζογλου, που είχε σημειωθεί το 1994.

Τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ο 19χρονος Κοσμόπουλος πέτυχε ατομικά ρεκόρ και στα τρία αγωνίσματα που είχαν απομείνει, δηλαδή τα 60 μ. με εμπόδια (8.38 – είχε 8.43), το επί κοντώ (4.45 – είχε 4.36) και στα 1.000 μ. (2.57.42 – είχε 2.58.94) για να φτάσει σε ένα σύνολο 5.324 πόντων, που τον έφερε στην έκτη θέση. Στο επί κοντώ έπαιξε με τη φωτιά, καθώς χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 4.25.

Θυμίζουμε ότι την πρώτη μέρα είχε σημειώσει 7.08 στα 60 μ., 7.11 στο μήκος, 11.16 στη σφαίρα και 1.91 στο ύψος.

Με τα εφηβικά όργανα, το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 κατέχει από το 2024 ο Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης με 5.428 πόντους.

Ο Κοσμόπουλος, που ανήκει στον Μεσσηνιακό, έχει στην κατοχή του και το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στο δέκαθλο με 6.804 πόντους.