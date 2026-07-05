Η οργανωτική επιτροπή του Athens Open ανακοίνωσε πως η Τσινγουέν Ζενγκ θα λάβει μέρος στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η 23χρονη Κινέζα, χρυσή Ολυμπιονίκης και πρώην Νο 4 στον κόσμο, θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα συμμετάσχουν στο αθηναϊκό τουρνουά του τένις.

Το περσινό καλοκαίρι βρισκόταν στο Νο 4 του κόσμου, ενώ το 2024 είχε μια φοβερή χρονιά, παίζοντας στον τελικό του Australian Open και κατακτώντας το χρυσό στους Ολυμπιακούς. Τώρα βρίσκεται στο Νο 138 του κόσμου, μετά από κακή χρονιά με τραυματισμούς.

Εκτός της Ζενγκ στο Athens Open θα αγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Κλάρα Τάουσον (No 25 στον κόσμο), Αν Λι (No 29), Μπάρμπορ Κρεϊτσίκοβα (No 38), Μαρία Σάκκαρη (Νο 43) και Σάρα Μπέιτσεκ (No 45).

Το Athens Open θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις τένις του ΟΑΚΑ την εβδομάδα 13-19 Ιουλίου.