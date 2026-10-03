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Ευρωπαϊκό πάρτι έστησαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο, κατακτώντας το Σούπερ Καπ Ευρώπης με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν στο… καυτό «Πέτρος Καπαγέρωφ» 18-4 την Καταλούνια και κατέκτησαν το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία τους.
Μεγάλο όπλο για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ήταν η αμυντική γραμμή γεγονός που μαρτυρά το μικρό νούμερο γκολ που δέχθηκαν. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκες» είχαν πλουραλισμό στην επίθεση συνδυασμός που του χάρισε τον τίτλο.
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