Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας την Παρασκευή με 15-12 των «πρασίνων» στο κατάμεστο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι παραμένουν αήττητοι κόντρα στο «τριφύλλι» από το 2001, μετρώντας 64 σερί νίκες απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό τους, με την αποψινή επικράτησή τους έκαναν το «7 στα 7» στην εφετινή Water Polo League Ανδρών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr