Παρά τη μεγάλη προσπάθεια και την ανατροπή στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Εθνική πόλο ανδρών ηττήθηκε 16-14 από την αήττητη Ιταλία, στους αγώνες κατάταξης της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Super Final, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στα ματς για τις θέσεις 1-4, χάνοντας έδαφος στη «μάχη» της κορυφής. Αντίθετα, η Ιταλία με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου. Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι η Ουγγαρία, το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30).

