Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 18:45, στο γήπεδο χάντμπολ του ΣΕΦ, θα αρχίσει το καμπ προετοιμασίας της εθνικής ανδρών ενόψει των αγώνων με Σουηδία και Βόρεια Μακεδονία, για τoν 8ο προκριματικό όμιλο του EURO 2028.

Ο αγώνας με τη Σουηδία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στην πόλη Βάκχο, ενώ το παιχνίδι τη Βόρεια Μακεδονία για την 2η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί στο ΚΓ Κανήθου-Χαλκίδας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 17:00.

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