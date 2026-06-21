Ο Στέφανος Σακελλαρίδης είναι μπροστά στη μεγάλη πρόκληση καθώς θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Wimbledon. Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο αντίπαλό του στο φημισμένο τουρνουά του Λονδίνου και αυτός είναι ο Γου Σιού Σου (Νο 213 στον κόσμο) από την κινεζική Ταϊπέι.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Σακελλαρίδης διεκδικεί μία θέση σε κυρίως ταμπλό μεγάλου τουρνουά, καθώς είχε παίξει και στα προκριματικά του φετινού Roland Garros και είχε φτάσει μέχρι το δεύτερο γύρο. Τα προκριματικά του Wimbledon ξεκινούν τη Δευτέρα (22/6), και ολοκληρώνονται την Πέμπτη.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει την ανοδική πορεία του, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις ανδρών, και βρίσκεται πλέον αυτή την εβδομάδα στο Νο 153 του κόσμου, με 396 βαθμούς, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 21χρονος τενίστας έφτασε μέχρι τον τελικό του διπλού στη Στουτγκάρδη.