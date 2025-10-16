Νίκη-θρίλερ με 20-19 στα πέναλτι επί της Βαζούτας πέτυχε η Βουλιαγμένη στο Κολυμβητήριο του Λαιμού, στην πρεμιέρα του Γ΄ ομίλου του Euro Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό Κας Τε Ρίλε, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα (11-11), και άλλα δύο στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΝΟΒ κατάφερε να ξεπεράσει την απειρία του και το γεγονός ότι βρισκόταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και να πάρει δύο σημαντικούς βαθμούς, στη μάχη για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι παίκτες του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς είχαν 1/7 με παίκτη παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο, και μοιραία βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-1 και 5-3 στο τέλος της δεύτερης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, δύο διαδοχικά γκολ του Τε Ρίλε έφεραν το ματς στα ίσια (5-5) και λίγο αργότερα η Βουλιαγμένη πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα με 7-6, χάρη σε τέρμα του Σπάχιτς σε παίκτη παραπάνω. Οι Ούγγροι όμως αντέδρασαν και, με πρωταγωνιστή τον Μπένεντεκ Μπατίζι, έκαναν σερί 3-0 και ξαναπέρασαν μπροστά 10-8, στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο ΝΟΒ δεν τα παράτησε, βελτίωσε την άμυνά του, δεν πτοήθηκε από την αποβολή με αντικατάσταση του Αγγελόπουλου (3΄22΄΄ πριν το τέλος) και ισοφάρισε 11-11 με τον Μπάμπη Τρούλο, 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Εκεί οι σουτέρ των δύο ομάδων έδωσαν … ρεσιτάλ, ευστοχώντας στις πρώτες 16 εκτελέσεις (οκτώ εκατέρωθεν)! Τελικά, μοιραίος για τη Βαζούτας αποδείχθηκε ο Γεωργιανός -πρώην παίκτης του Απόλλωνα- Νίκα Σουσιασβίλι, με τον Μάνο Ανδρεάδη να αποκρούει, δίνοντας την ευκαιρία στον Νίκο Καστρινάκη να χαρίσει στη Βουλιαγμένη τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-2, 5-5, 3-1

Στα πέναλτι: 9-8

Διαιτητές: Τεϊσίδο (Ισπανία), Τσόπιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις:

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 3, Ούμποβιτς, Χατζής 4, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 8, Σπάχιτς 2, Κ. Μπέλεσης, Χρ. Λεβαντής, Κυρ. Λεβαντής

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι 5, Τσάπο, Σουσιασβίλι 2, Τσατσόφσκι 2, Εκλερ 2, Γιάνσικ, Μπένεντεκ, Κόβατς, Μέσαρος 3, Μπούντσουχ, Μπατίζι 5, Κόρομ, Σίμον

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ