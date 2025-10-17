Ήττα που του επιτρέπει να… ελπίζει σε πρόκριση στους «32» του European Cup ανδρών γνώρισε απόψε (17/10) στο Μαυροβούνιο η ομάδα χάντμπολ του Διομήδη Άργους.

Οι -τυπικά γηπεδούχοι- παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα ηττήθηκαν 30-28 από την Μπουντβάνσκα Ριβιέρα, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, και καλούνται να νικήσουν με διαφορά τουλάχιστον τριών τερμάτων στον κυριακάτικο (19/10, 19:00) αγώνα ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην πόλη Τσέτινιε, προκειμένου να περάσουν στον επόμενο γύρο.

Στο πρώτο παιχνίδι τους στην εφετινή διοργάνωση, οι «λύκοι» απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στο 23΄ (13-9) και προηγήθηκαν 17-15 στο ημίχρονο. Όμως, η Μπουντβάνσκα Ριβιέρα ξεκίνησε το β΄ μέρος με σερί 3-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ με 18-17, προβάδισμα που δεν έχασε ποτέ στο υπόλοιπο του ματς.

Περίπου έξι λεπτά πριν το τέλος, η ομάδα από το Μαυροβούνιο βρέθηκε στο +3 (28-25), με τον Διομήδη να πλησιάζει δύο φορές στο γκολ (28-27 και 29-28), αλλά να μην καταφέρνει να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση.

Διαιτητές: Ιονούτ Μάριαν Τσαζάν-Γκεσούρ Σουλιμάν (Ρουμανία). Δίλεπτα: 6-5. Πέναλτι: 2/3-2/2.

Οι συνθέσεις:

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Γιώργος Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 1, Κωστούλας, Τσέλιος 2, Τσάκαλος 8, Ζακί, Ασβεστάς 1, Ρουσόπουλος, Τρούλος 5, Μπαρόσο Βιέιρα 2, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 5, Ορφανός, Μάρτινσεν 4.

ΜΠΟΥΝΤΒΑΝΣΚΑ ΡΙΒΙΕΡΑ (Νόβιτσα Ρούντοβιτς): Μιλιένοβιτς, Βούτσιτς, Βέγκα Κόρντοβα 1, Μάσλοβαρ, Καπισόντα, Ρόβτσανιν, Μπόγκνταν Γκλέντζα, Γιάνκο Μεντόγεβιτς, Μπαϊτσέτα 3, Βούγιοβιτς 3, Αλεξάνταρ Γκλέντζα 1, Άντζελιτς, Κριβόκαπιτς 8, Λόντσαρ 6, Μρβάλιεβιτς 6, Αλέξα Μεντόγεβιτς 2.

Xρ.Aνδρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ