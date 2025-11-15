Με δεύτερη ήττα από τον Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ ολοκλήρωσε η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ την παρθενική συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ένωση έχασε 30-29 (ημίχρονο 16-16) από την τουρκική ομάδα στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ και, σε συνδυασμό με την ήττα 37-29 πριν μία εβδομάδα στην Προύσα, αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του European Cup.

Η πρόκριση είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο παιχνίδι και στη ρεβάνς η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου κυνήγησε μία νίκη γοήτρου, χωρίς να τα καταφέρει, παρότι στα τελευταία 7,5 λεπτά λίγο έλειψε να επιστρέψει από μία διαφορά πέντε τερμάτων (23-28).

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 1, Παναγιωτίδου 1, Ρεσέντε Γκόμες 1, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 2, Κατσίκα 1, Παζίνιο 6, Σαρκιρή, Μανιά 1, Γκονσάλβες 4, Γκόμες 1, Λόνγκο, Ενρίκε 8.