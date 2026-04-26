Τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβε η Ελλάδα στη διεθνή ρεγκάτα κωπηλασίας Πιεντιλούκο, με απολογισμό είκοσι μετάλλια. Από αυτά τα 10 ήταν χρυσά, τα 4 ασημένια και τα 6 χάλκινα.

Στους τελικούς της Κυριακής (26/4), τα ελληνικά «κουπιά» κατέκτησαν ένδεκα ακόμη μετάλλια και μαζί με τα εννέα του Σαββάτου (25/4) έφτασαν τα είκοσι! Οι Έλληνες πρωταθλητές κατέκτησαν την Κυριακή (26/4) 6 χρυσά, 2 ασημένια και 3 χάλκινα.

Στους τελικούς της Κυριακής (26/4) «λογαριασμό» άνοιξε ο Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. «Χρυσές» αναδείχτηκαν οι Ζωή Φίτσιου-Ευαγγελία Αναστασιάδου που έδειξαν όπως και πέρυσι τις μεγάλες δυνατότητές τους στο διπλό σκιφ γυναικών.

Ξεχωριστός ο τελικός του διπλού σκιφ των νεανίδων, με τα δύο από τα τρία μετάλλια να καταλήγουν σε ελληνικά χέρια. Συγκεκριμένα, οι Αδάμ-Ντάνη κατέκτησαν το χρυσό και οι Μουρατίδου-Καρυώτη το χάλκινο μετάλλιο. Εξαιρετικός για μια ακόμα κούρσα ο Ιάσωνας Μουσελίμης που κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων στους τελικούς της Κυριακής (26/4):

Χρύσα

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ Ανδρών) 7:15.82

Αναστασιάδου-Φίτσιου (διπλό σκιφ Γυναικών) 7:13.90

Αλεξίου-Χιώτης (δίκωπος άνευ Εφήβων) 7:02.13

Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών Γυναικών) 8:21.49

Ιάσωνας Μουσελίμης (σκιφ Εφήβων) 7:19.56

Αδάμ-Ντάνη (διπλό σκιφ Νεανίδων)7:15.13

Ασημένια

Αναστασία Παπαδημητρίου (σκιφ Νεανίδων) 8:29.72

Κώτσιας-Κωσταράς (διπλό σκιφ Εφήβων) 6:32.18

Χάλκινα

Παπακωνσταντίνου-Χατζηαυγουστίδης (δίκωπος Ανδρών) 7:03.75

Βαρελοπούλου-Παπαρρίζου (δίκωπος άνευ Νεανίδων) 8:04.19

Μουρατίδου-Καρυώτη (διπλό σκιφ Νεανίδων) 7:28.61

4η θέση

Δρογαλά-Ντάρα (δίκωπος Γυναικών)8:09.76

Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (σκιφ ελ βαρών Ανδρών) 7:31.22

5η θέση

Ελένη Διαβάτη (σκιφ Γυναικών)8:09.75

6η θέση

Κωνσταντίνος Γιαννούλης (σκιφ Ανδρών) 7:27.03

7η θέση

Χωλόπουλος-Ζ. Μπουκουβάλας (διπλό σκιφ Ανδρών) 6:48.06

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων στους τελικούς του Σαββάτου:

Χρύσα

Ευαγγελία Αναστασιάδου (σκιφ γυναικών) 7:53.07

Ιάσων Μουσελίμης (σκιφ εφήβων) 7:17.65

Λιόλιου-Μουρατίδου (διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών) 7:24.66

Αδάμ-Ντάνη (διπλό σκιφ νεανίδων) 7:17.70

Ασημένια

Αλεξίου-Χιώτης (δίκωπος άνευ πηδαλιούχου εφήβων) 7:02.21

Κώτσιας-Κωσταράς (διπλό σκιφ εφήβων) 6:37.45

Χάλκινα

Διαβάτη-Φίτσιου (διπλό σκιφ γυναικών) 7:19.94

Βαρελοπούλου-Παπαρρίζου (δίκωπος άνευ πηδαλιούχου νεανίδων) 8:04.22

Αναστασία Παπαδημητρίου (σκιφ νεανίδων) 8:35.08

4η θέση

Μπατάκη-Καρυώτη (διπλό σκιφ νεανίδων) 7:37.59

5η θέση

Δρογαλά-Ντάρα (δίκωπος γυναικών)8:05.02

Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών)7:39.43

6η θέση

Χατζηαυγουστίδης-Παπακωνσταντίνου (δίκωπος ανδρών)7:09.10

7η θέση

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ ανδρών) 7:20.47

Γιαννούλης-Ζ. Μπουκουβάλας (διπλό σκιφ ανδρών) 6:43.62

Τελικός Β

5η θέση

Νίκος Χωλόπουλος (σκιφ ανδρών) 7:33.65