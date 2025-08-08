Η Βασιλική Σαμολαδά και ο Σαράντης Τζελέπης σημείωσαν τις μεγαλύτερες -μέχρι τώρα- διακρίσεις για τα ελληνικά «χρώματα» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20 που διεξάγεται στο Τάμπερε, καθώς κατέκτησαν την τέταρτη θέση στο αγώνισμά τους, φτάνοντας έτσι κοντά στο μετάλλιο.

Η Σαμολαδά ξεκίνησε τον αγώνα ως μία από τις βασικές υποψήφιες για μετάλλιο στη δισκοβολία, με την 4η καλύτερη επίδοση, και βρέθηκε στην τριάδα μέχρι και την τέταρτη βολή. Η αθλήτρια του Αλέξανδρου Παυλίδη ξεκίνησε λίγο νωθρά με 46.73, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων με τη δεύτερη βολή (49.40) και πήγε ακόμα πιο μακριά, στα 52.20 αμέσως μετά.

Η Ελληνίδα αθλήτρια συνέχισε με άλλη μια 50άρα βολή (50.20), ενώ λίγο νωρίτερα η αθλήτρια με την δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη, η Δανέζα Άνε Γένσεν, που είχε μπει ως έβδομη στην οκτάδα, είχε ανέβει στα 50.50. Η Γένσεν πέρασε την Σαμολαδά με την πέμπτη βολή, που μετρήθηκε 52.63. Η αντιστοιχη της Σαμολαδά πήγε πολύ ψηλά και ο δίσκος προσγειώθηκε στα 47.87. Στην τελευταία βολή η Σαμολαδά συγκεντρώθηκε, έδωσε και την ψυχή της, ανέβηκε στα 52.28, αλλά δεν προσπέρασε την Δανέζα.

Στο μεταξύ, τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Σαράντης Τζελέπης στον τελικό του μήκους. Ο μόλις 17 ετών άλτης του Κώστα Μπανιώτη πήδηξε 7.47 χωρίς να πιάσει βαλβίδα και ήταν τέταρτος. Στο ξεκίνημα είχε προβλήματα με τη φορά του και προσγειώθηκε χαμηλά, στα 6.96 (0.1). Στο δεύτερο άλμα του πάτησε περίπου 30 πόντους πίσω από την «πλαστελίνη», αλλά παρ’ όλα αυτά πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 7.47. Με ιδανικό πάτημα ίσως είχε κάνει δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 του Μίλτου Τεντόγλου, που είναι 7.73.

Στο τρίτο άλμα πάτησε βαλβίδα, αλλά απλώνοντας τα βήματά του και έπεσε στα 7.34 (0.9). Με το 7.47 μπήκε στην τελευταία τριάδα αλμάτων ως τέταρτος.

Ο Τζελέπης φάνηκε να θέλει πολύ το μετάλλιο και το ρεκόρ, με αποτέλεσμα να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του. Η τέταρτη προσπάθειά του ήταν καθαρά άκυρη, ενώ στην πέμπτη δεν ολοκλήρωσε το άλμα, που μετρήθηκε 4.97 (0.7). Στο τελευταίο πάτησε όπως και στο δεύτερο και έκλεισε τον αγώνα του με 7.22 (0.8).

Από εκεί και πέρα, μια σημαντική διεθνή εμπειρία πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Ραφαηλία Γιαννουλίδου. Αν και είχε τον πιο αργό χρόνο από όσες μετείχαν στην 1η ημιτελική σειρά και τον δεύτερο χειρότερο συνολικά στα 400μ. με εμπόδια (59.87), η 17χρονη αθλήτρια τερμάτισε 6η στην 1η ημιτελική σε 1.00.29 και ήταν 15η μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος. Αυτήν τη φορά έκανε πιο επιθετική κούρσα σε σχέση με τον προκριματικό, αλλά η συσσωρευμένη κούραση από τους πολλούς φετινούς αγώνες σε 400 εμπόδια και 400 απλά έπαιξε το ρόλο της.

Τέλος, στα 1.500 μ., το τελευταίο αγώνισμα του δεκάθλου, μόνος του πια (σ.σ. ο Νίκος Αλεξόπουλος είχε εγκαταλεψει μετά την ακύρωση στο επί κοντώ) και με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει από το εξαντλητικό διήμερο, ο Νίκος Κοσμόπουλος τερμάτισε σε 4.54.90 (4.43.66 το ρεκόρ του) και με ένα σύνολο 7.023 βαθμών κατέλαβε την 17η θέση. Στο Τάμπερε ταξίδεψε έχοντας κάνει φέτος ατομικό ρεκόρ με 7.294.