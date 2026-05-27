Ο Υδραϊκός υπέγραψε μια μεγάλη έκπληξη στο Ποσειδώνιο, εξασφαλίζοντας το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη επικράτησε του ΠΑΟΚ με 17-16 στα πέναλτι (9-9 η κανονική διάρκεια), στον τρίτο και καθοριστικό αγώνα για τις θέσεις 5-8 των πλέι-οφ, έκανε το 2-1 νίκες και πήρε το εισιτήριο για το Conference Cup της επόμενης σεζόν. Για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης θα αντιμετωπίσει σε νοκ-άουτ αναμέτρηση τον Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr