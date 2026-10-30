H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Πρόεδρός της Ισίδωρος Κούβελος απέστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία προς την εφημερίδα «Δημοκρατία» και τους κατά το νόμο υπεύθυνους της, για ανυπόστατα και συκοφαντικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν.

Στο εξώδικο κάνει λόγο (μεταξύ άλλων) για «κατασκευή μιας αναληθούς αφήγησης, η οποία παρουσιάζει τον επιβεβλημένο από τον νόμο θεσμικό χειρισμό του θέματος της εκπροσώπησης της ΕΟΚ στην Ολομέλεια της ΕΟΕ».

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