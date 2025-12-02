Το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του για το 2025 δίνει (3/12, 21:30) ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος τη Βάσας στο Κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, για την 5η αγωνιστική του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών.

Μετά την επεισοδιακή ήττα από τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν θεωρητικά πιο εύκολο έργο απέναντι στην ουραγό, και πιο αδύναμη ομάδα του Α΄ ομίλου, την οποία είχαν νικήσει πολύ άνετα (15-5) στη Βουδαπέστη. Η νίκη μπορεί να σημαίνει πρόκριση στην επόμενη φάση, αν η Μλάντοστ την ίδια ώρα πάρει έστω και ένα βαθμό από τη Ραντνίτσκι στο Κραγκούγεβατς, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να περιμένουν ως τον Φεβρουάριο, οπότε υποδέχονται τη σερβική ομάδα, για να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την οκτάδα, (μεσολαβεί η διακοπή, λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι).

Αν και οι Ούγγροι δεν φαντάζουν υψηλό εμπόδιο, ο Έλβις Φάτοβιτς επέστησε την προσοχή των παικτών του: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Θέλουμε, και πρέπει να κερδίσουμε στην έδρα μας. Γνωρίζουμε πολλά για την Βάσας και, ρεαλιστικά, είμαστε η μόνη ομάδα στον όμιλο που την κέρδισε άνετα. Σίγουρα, έπαιξαν πολύ δυνατά παιχνίδια με την Ραντνίτσκι και την Μλάντοστ, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό θα είναι η προσέγγισή μας. Πιστεύω ότι, αν μπούμε στο παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, είμαστε καλύτερη ομάδα και θα νικήσουμε», τόνισε ο Κροάτης τεχνικός.

Με τη σειρά του, ο Ντίνος Γενηδουνιάς επισήμανε: «Ο αγώνας με την Βάσας είναι πολύ κομβικός για εμάς. Με νίκη, πάμε ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου, που κυνηγάμε. Πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο ματς με την Βάσας, γιατί σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο. Η Βάσας είναι, πλέον, αδιάφορη βαθμολογικά. Γι’ αυτό τον λόγο, θα είναι και πιο επικίνδυνη. Πρέπει να βασιστούμε πάλι στην άμυνά μας και με τη βοήθεια του κόσμου μας, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θέλουμε».