Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Wimbledon, επικρατώντας με 7-6, 6-2, 6-4 του Άρτουρ Φέρι σε 2 ώρες και 13 λεπτά.

Ο Γερμανός, που μετρά πλέον 13 διαδοχικές νίκες σε Grand Slam, θα διεκδικήσει τον δεύτερο major τίτλο της καριέρας του μετά την κατάκτηση του Roland Garros νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γιάνικ Σίνερ (Νο1)-Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο8).

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