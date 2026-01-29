Την πρόκριση στον τελικό του Australian Open πανηγύρισε για τέταρτη διαδοχική χρονιά η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε την Πέμπτη με 2-0 σετ (6-2, 6-3) της Ουκρανής, Ελίνα Σβιτολίνα (Νο 12 στον κόσμο), μετά από μία 1 ώρα και 16 λεπτά, κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στο πρώτο grand slam της χρονιάς

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκα νικήτρια σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα», δήλωσε η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία δεν έχει χάσει σετ στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, προσθέτοντας: «Παρακολούθησα τους προηγούμενους αγώνες της και είχε παίξει πολύ καλά. Έτσι έπρεπε να παίξω πολύ καλά κι’ εγώ και είμαι χαρούμενη που νίκησα σε δύο σετ».

Η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει το τρόπαιο με αντίπαλο, είτε την Καζάκα, Έλενα Ριμπάκινα (Νο 5 στον κόσμο), είτε την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 6), στον τελικό του Σαββάτου, στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον πέμπτο τίτλο της σε Grand Slam και τον τρίτο στην Μελβούρνη, όπου θριάμβευσε το 2023 και το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά το τέλος του ημιτελικού, οι δύο τενίστριες δεν έδωσαν τα χέρια, καθώς η 31χρονη Σβιτολίνα αρνείται να χαιρετήσει Ρωσίδες και Λευκορωσίδες αντιπάλους της, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην πατρίδα της.

Οι θεατές είχαν ενημερωθεί πριν από τον αγώνα δεν θα υπήρχε χειραψία και οι κλήθηκαν να σεβαστούν αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη.