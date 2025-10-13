Τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ υποδέχεται αύριο (14/10, 19:00) ο Ολυμπιακός, στο Κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, στην πρεμιέρα των φετινών υποχρεώσεών του στο Champions League Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Απέναντι στη δυνατή κροατική ομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να ξεκινήσουν νικηφόρα την ευρωπαϊκή τους πορεία στον Α΄ όμιλο, ο οποίος είναι αρκετά απαιτητικός, όπως δήλωσε και ο Γιάννης Φουντούλης. «Αρχίζουμε τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις κόντρα σε μια πολύ δυνατή και πλήρη ομάδα.

Μία ομάδα η οποία έχει δώσει ήδη ευρωπαϊκά ματς (σ.σ. στα προκριματικά) και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Ο όμιλός μας είναι απαιτητικός. Κάθε ομάδα που θα κρατήσει την έδρα της θα έχει πλεονέκτημα για την πρόκριση», τόνισε ο πολύπειρος περιφερειακός των πρωταθλητών Ελλάδας και κατέληξε:

«Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά στην προετοιμασία, με στόχο το ματς αυτό, και θέλουμε να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στη διοργάνωση, που θα είναι σημαντική για τη συνέχεια. Θέλουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πλευρό μας, να μας στηρίξει, γιατί η παρουσία του δίνει άλλο αέρα και έξτρα ενέργεια στην ομάδα».

Ο αγώνας με τη Μλάντοστ σηματοδοτεί και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ‘Ελβις Φάτοβιτς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Κροάτης προπονητής, που πέρυσι οδήγησε την Μπαρτσελονέτα ως το final-4 της διοργάνωσης, γνωρίζει πολύ καλά τη δυναμική της ομάδας του Ζάγκρεμπ και ξεκαθαρίζει ότι «περιμένουμε ένα πραγματικά δύσκολο ματς, απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, που διαθέτει 10 παίκτες από την Εθνική Κροατίας και μερικά πολύ ταλαντούχα νεαρά παιδιά. Είναι αλήθεια ότι είχαν μια εξαιρετική πορεία στα προκριματικά.

Η βασική δύναμη της ομάδας τους βρίσκεται στους τρεις εξαιρετικούς φουνταριστούς τους. Ο ένας είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λόντσαρ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Βρλιτς και ο νεαρός Τόντσινιτς. Διαθέτουν επίσης μερικούς πολύ καλούς σουτέρ, όπως ο Μπούκιτς και ο Χάρκοβ, αμφότεροι αριστερόχειρες. Είναι μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα, δύναμη και ταχύτητα. Περιμένω ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».

Ο νέος τεχνικός των «ερυθρολεύκων» συμπλήρωσε λέγοντας: «Αυτή την περίοδο, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πού βρισκόμαστε.

Είναι αρχή της χρονιάς, έχουμε κάνει πολύ σκληρές προπονήσεις με την Προ Ρέκο, ίσως πιο απαιτητικές από τα δύο ματς πρωταθλήματος μέχρι τώρα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Μλάντοστ. Περιμένω έναν καλό Ολυμπιακό. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, γιατί πιστεύω πως διαθέτουμε πολλές λύσεις στην επίθεση. Σίγουρα έχω εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο νερό».