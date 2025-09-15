Μία πολύ όμορφη στιγμή κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου και συγκεκριμένα στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Πρωταγωνιστής σε αυτήν ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος, ως γνωστόν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το ασημένιο μετάλλιο ,σε παγκόσμιο ανοιχτού στίβου, μένοντας πίσω μόνο από τον… ασυναγώνιστο Αρμάντ Ντουπλάντις, που μάλιστα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα πριν ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής αρχίσει τις προσπάθειές του στα 6.30μ., ο «Μανόλο» κάθισε δίπλα στον «Μόντο» και, κρατώντας έναν μικρό ανεμιστήρα, πρόσφερε δροσιά στον πολύ καλό του φίλο.

Άλλωστε, μετά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με ένα τρομερό σπριντ έσπευσε να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον Σουηδό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Καραλής και Ντουπλάντις ξεκίνησαν μαζί την πορεία τους στο επί κοντώ και σε κάθε αγώνα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Είναι πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο Έλληνας πρωταθλητής έχει φιλοξενήσει τον «Μόντο», στις καλοκαιρινές διακοπές του στη χώρα μας.

Αυτή η εικόνα, που έλαβε χώρα στο Τόκιο, επιβεβαιώνει ότι στο υψηλότερο επίπεδο του αθλητισμού, πέρα από τις επιδόσεις και τα μετάλλια, υπάρχει χώρος για ανθρωπιά, φιλία και αλληλοϋποστήριξη.