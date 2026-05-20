Για 67η φορά και 31η σερί από το 1996, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία του εθνικού πρωταθλήματος Open κατηγορίας στην κολύμβηση.

Πρωταγωνίστησε για μια ακόμα χρονιά, κατακτώντας παράλληλα τον 61ο τίτλο στην κατηγορία ανδρών.

Ο αρχι-προπονητής της ομάδας, Νίκος Γέμελος μίλησε στην κάμερα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας:

«Είχαμε πολλές απώλειες ως ομάδα, δεν ήταν όλοι οι κολυμβητές μας έτοιμοι να συμμετάσχουν, πολλοί είχαν μείνει εκτός, ήταν μια πάρα πολύ σύντομη αγωνιστική περίοδος. Θέλαμε να είναι μεγαλύτερη. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε το ‘Acropolis’, και όλο αυτό μας εμπόδισε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Δεν μας εμπόδισε όμως να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, και θα είναι σε όλα τα αθλήματα πρώτος. Το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό, είχαμε τον ΑΟ Παλαιού Φαλήρου που συναγωνίζονταν τον Ολυμπιακό, αλλά θέλουμε αυτή η πίεση να έχει συνέχεια. Και ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και άλλοι σύλλογοι να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά όπως το κάνει τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός μες τους προέδρους του και τον Ερασιτέχνη, και τον επαγγελματία Ολυμπιακό».

