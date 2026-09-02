Με ακόμη τέσσερα μετάλλια, ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους τα ελληνικά πληρώματα της κωπηλασίας στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Ο συνολικός απολογισμός της ελληνικής Μεσογειακής ομάδας κωπηλασίας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν συνολικά δέκα μετάλλια, εκ των οποίων επτά χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο.

Ξεχώρισε η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο διπλό σκιφ από τις Χριστίνα Μπούρμπου και Ελένη Διαβάτη, ενώ δύο ακόμη ελληνικά πληρώματα ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα αγωνίσματά τους.

Συγκεκριμένα, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Λυδία Μουρατίδου και Γεωργία Λιόλιου, ενώ τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο πήραν επίσης οι Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και Ραφαήλ Κώτσιας στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών.

Τον σημερινό ελληνικό απολογισμό συμπλήρωσαν με το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ οι Νίκος Χωλόπουλος και Κωνσταντίνος Γιαννούλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους Έλληνες αθλητές ταξίδεψαν στον Τάραντα και αγωνίστηκαν στους Μεσογειακούς Αγώνες χωρίς ουσιαστικό χρόνο ξεκούρασης, μετά τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών του Άμστερνταμ.

Η ελληνική κωπηλασία ολοκλήρωσε έτσι με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο την παρουσία της στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών σε διεθνές επίπεδο.

Τα σημερινά μετάλλια:

Χρυσό: Διπλό σκιφ – Χριστίνα Μπούρμπου, Ελένη Διαβάτη

Ασημένιο: Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών – Λυδία Μουρατίδου, Γεωργία Λιόλιου

Ασημένιο: Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών – Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης, Ραφαήλ Κώτσιας

Χάλκινο: Διπλό σκιφ – Νίκος Χωλόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαννούλης