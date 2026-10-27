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Τη 2η Τακτική Γενική Συνέλευσή της θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στα γραφεία της στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.

Οι εργασίες της συνέλευσης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 08.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα αρχίσουν στις 10.00, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων εκπροσώπων των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:

Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2027 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2027 Ενημέρωση σωματείων για ενέργειες της διοίκησης της Ε.Ι.Ο. Διαγραφή σωματείων.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν έγιναν χθες ιστιοδρομίες για το

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διοργανώνει ο Ν.Α.Ο.Βάρης – Βάρκιζα

Το ίδιο συνέβη και στο Λαύριο που ο τοπικός ναυτικός όμιλος φιλοξενεί το open πανελλήνιο πρωτάθλημα ILCA 4.