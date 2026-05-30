Η Ναόμι Οσάκα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «16» του Roland Garros! Η κάτοχος τεσσάρων τίτλων σε τουρνουά Grand Slam δυσκολεύτηκε αρκετά από τη 18χρονη Αμερικανίδα, Ίβα Γιόβιτς, αλλά τελικά νίκησε 7-6(5), 6-7(3), 6-4, ύστερα από αγώνα που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες.

Έτσι, πήρε το «εισιτήριο» για τον 4ο γύρο, όπου η 28χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία (Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη).

Στο μεταξύ, ο Φλάβιο Κομπόλι έκανε… επίδειξη δύναμης κόντρα στον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ο Ιταλός επικράτησε με 6-2, 6-2, 6-3 σε μια ώρα και 46 λεπτά και προκρίθηκε στους «16». Εκεί θα αναμετρηθεί με τον Αμερικανό Ζάκαρι Σβάιντα, ο οποίος απέκλεισε τον Αργεντινό Φρανσίσκο Σερούντολο με 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, μετά από «μάχη» τριών ωρών και τριών λεπτών.