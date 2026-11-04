Στην Λισαβόνα, την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού με στόχο να κάνει το τελευταίο βήμα για την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup.

Οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν απόψε στις 22:45 την Μπενφίκα, στη ρεβάνς της αναμέτρησης του Ρέντη έχοντας ως παρακαταθήκη τη σπουδαία νίκη με 3-2 σετ την οποίa κατέκτησαν με εντυπωσιακή ανατροπή από το 0-2.

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