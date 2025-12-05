Ένα από τα πιο σημαντικά ραντεβού για το ελληνικό Τζούντο έχει δοθεί στο ανατολικό κλειστό γυμναστήριο στο Ολυμπιακό Χωριό.

Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντo διοργανώνει ένα ξεχωριστό τουρνουά για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με σκοπό την στήριξη και την αποκατάσταση του Άρη Λεωνίδη.

Ο Λεωνίδης τραυματίστηκε σοβαρά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων στην Κροατία το 2020 και μέχρι και σήμερα προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα του.

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για να βοηθήσουν τον Έλληνα τζουντόκα που δίνει σκληρή μάχη και καθημερινά παλεύει για να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, όπως αυτή ήταν πριν τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

Το τουρνουά «Για τον Άρη» αποτελεί μία έμπρακτη συμπαράσταση της οικογένειας του τζούντο, η οποία δυναμώνει μέσα από το τατάμι του Ολυμπιακού Χωριού.

Ο δρόμος της ευγένειας θα γίνει… λεωφόρος για τον Άρη Λεωνίδη με τους συναθλητές του, τους φίλους του, αλλά και ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν να συμμετέχουν στην τεράστια προσπάθεια που κάνει.

Μέσα από το τουρνουά ο Άρης Λεωνίδης θα πάρει δύναμη να συνεχίσει τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του, καθώς το Τζούντο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10:00.

Με Τσελίδη και Τελτσίδου η Ελλάδα στο τελευταίο Γκραν Σλαμ της χρονιάς

Το «παρών» στο τελευταίο μεγάλο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, το Park24 Group Tokyo Grand Slam 2025 που θα φιλοξενηθεί από αύριο έως και την Κυριακή στο Metropolitan Gymnasium της ιαπωνικής πρωτεύουσας, θα δώσει η Ελλάδα, με τα μέλη της προολυμπιακής της ομάδας. Στην πατρίδα του τζούντο, θα αγωνιστούν οι Θεόδωρος Τσελίδης (-90κ.), Ελισάβετ Τελτσίδου (-70κ.), Μιχαήλ Τσουτλασβίλι (-81κ.) και Άρης Ζάραγκας (-81κ.).

Οι Έλληνες πρωταθλητές θα έχουν την ευκαιρία να μαζέψουν βαθμούς, για να βελτιώσουν τη θέση τους στην Παγκόσμια κατάταξη, λίγες ημέρες πριν την έναρξης του προολυμπιακού κύκλου. Να σημειωθεί ότι η Ολυμπιακή κατάταξη στο τζούντο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο Τσελίδης, με την 7η θέση που κατέλαβε στο Άμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται στο Νο-8 της κατηγορίας του, ενώ στο Νο-10 είναι η Τελτσίδου, η οποία στη διοργάνωση των Ηνωμένων Αραβαικών Εμιράτων, κατέλαβε την 5η θέση.

Να θυμίσουμε ότι η Τελτσίδου μετράει 8 μετάλλια σε Grand Slam, έχοντας ήδη στην πλούσια συλλογή της τέσσερα χρυσά και τέσσερα χάλκινα από τον Οκτώβριο του 2022 και μετά. Μάλιστα το ένα μετάλλιο το κατέκτησε στη διοργάνωση του Τόκιο, πριν από τρία χρόνια, όταν κατετάγη 3η στην κατηγορία των -70κ.

Από την πλευρά του, ο Τσελίδης θα κυνηγήσει το δεύτερο μετάλλιο της χρονιάς μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam Qazaqstan Barysy. Ο 29χρονος χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετράει το χρυσό μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης (2024) και το χάλκινο στη διοργάνωση της Τιφλίδας το ίδιο έτος. Να σημειωθεί ότι στη συλλογή του έχει ακόμα ένα χάλκινο μετάλλιο από το Grand Slam Qazaqstan Barysy το 2023, όπως επίσης ότι στην αντίστοιχη διοργάνωση του Τόκιο, το 2022, κατέλαβε την 7η θέση στα -90κ.

Τη μεγαλύτερη ελληνική διάκριση στο συγκεκριμένο τουρνουά, την έχει σημειώσει ο Ηλίας Ηλιάδης, το 2012, οπότε κατέλαβε την 2η θέση στα -100κ. Στην προηγούμενη μορφή του, ως Jigoro Kano Tournament, ο Ηλιάδης ήταν 1ος το 2007 στα -90κ., με την εντυπωσιακή νίκη στον τελικό επί του Ιάπωνα Hiroshi Izumi, ο οποίος τρία χρόνια νωρίτερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ήταν 2ος στην ίδια κατηγορία.

Στο πλευρό των Ελλήνων στην ιαπωνική πρωτεύουσα θα βρίσκεται ο προπονητής Αλέξης Ντανατσίδης.

Στο Park24 Group Tokyo Grand Slam 2025 συμμετέχουν συνολικά 303 αθλητές και αθλήτριες από 41 χώρες.