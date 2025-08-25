Παραμονή της έναρξης του παγκόσμιου πρωταθλήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης Παίδων/Κορασίδων (26-30/8) πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΟΑΚΑ η συνάντηση μεταξύ των αρχηγών αποστολών καθώς και οι κληρώσεις των αγωνισμάτων.

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των 38 αποστολών από χώρες όλου του κόσμου, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση: «Η Ελλάδα είναι πανέτοιμη να φιλοξενήσει ακόμα μια πολύ σπουδαία διεθνή διοργάνωση και είμαι βέβαιος πως τις ημέρες που θα ακολουθήσουν, θα απολαύσουμε λαμπρούς αγώνες από το μέλλον του αθλήματος», τόνισε ο Κυριάκος Γιαννόπουλος.

Όλες τις παραμέτρους και τις λεπτομέρειες ανέλυσαν με τον πλέον διεξοδικό τρόπο, η Δέσποινα Καράμπελα – Competition Manager και ο Κωνσταντίνος Ζωγιός – Event Manager της διοργάνωσης.

Στο πάνελ ήταν ακόμα οι: Τσέριλ Γκίμπσον – World Aquatics Bureau Member, Λίζα Σοτ – World Aquatics Technical Delegate, και η Καρολάιν Λεκέρ – World Aquatics Sports Coordinator.