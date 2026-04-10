Υπόσχεση πως στην Αλεξανδρούπολη θα ανατεθούν και άλλες μεγάλες διοργανώσεις όταν είναι έτοιμο το νέο κολυμβητήριο δίπλα στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» έδωσε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Κυριάκος Γιαννόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Μιχάλη Κούγκουλο, στο περιθώριο του προκριματικού τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΟΕ απένειμε τα εύσημα στον Μιχάλη Κούγκουλο, λέγοντας πως είναι η «ψυχή» της διοργάνωσης που διεξάγεται στην ακριτική πόλη την Εβδομάδα των Παθών. «Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα έφτιαξαν αυτό που απολαμβάνουμε όλες αυτές τις ημέρες» είπε και πρόσθεσε: «Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις. Αισθάνομαι υπερήφανος ως Έλληνας ακούγοντας τόσο καλά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το προκριματικό τουρνουά του World Cup. Καμαρώνω για τους ανθρώπους του ΔΣ της ΚΟΕ αλλά και για όσους εργάστηκαν ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ «έβγαλε» και την είδηση… «Είναι βέβαιο πως πολύ σύντομα θα έχουμε κι άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη, όταν ετοιμαστεί και το άλλο κολυμβητήριο που είναι στα σκαριά. Θα μας βοηθήσει να φιλοξενήσουμε μεγάλους κολυμβητές και αθλητές της Καλλιτεχνικής κολύμβησης» υπογράμμισε.

Οι φίλαθλοι της ακριτικής πόλης έχουν αγκαλιάσει την Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών την τρέχουσα εβδομάδα που δίνει τη δική της… μάχη στον προκριματικό όμιλο του World Cup. «Περιμέναμε όλοι πως θα νιώσουμε την αγάπη του κόσμου. Τα παιδιά το συζητούσαν μεταξύ τους και περίμεναν να νιώσουν αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα. Μέσα από τον αθλητισμό κτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Γνωρίζουμε πως εδώ έχουμε καλούς φίλους και τους δίνουμε την καρδιά μας, την αγάπη και τον σεβασμό μας. Κι εκείνοι ξέρουν πως στην Αθήνα έχουν καλούς φίλους που σκέφτονται την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη γενικότερα. Έχουμε φτιάξει μια ωραία χημεία για το καλό του αθλητισμού».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΝΟ Αλεξανδρούπολης και μέλος του ΔΣ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Μιχάλης Κούγκουλος, επισήμανε: «Είναι η τέταρτη μεγάλη διοργάνωση που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη από την ΚΟΕ. Έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και, πλέον, υπάρχει λιγότερο άγχος. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε περισσότερες διοργανώσεις σε αυτό το όμορφο κολυμβητήριο».

Μιλώντας για την προσέλευση των φιλάθλων τις τελευταίες ημέρες είπε «Ξεπερνούν τα 1000 άτομα καθημερινά και υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να βρει εισιτήριο έστω και την τελευταία στιγμή για να παρακολουθήσει την Εθνική μας ομάδα των Ανδρών» και πρόσθεσε:

«Τις επόμενες 30 ημέρες θα έχουμε καλά νέα όσον αφορά το κολυμβητήριο δίπλα στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, που θα έχει πισίνα 25 μέτρων. Θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα στην πόλη μας μόλις ολοκληρωθεί το έργο» τόνισε με σιγουριά.

