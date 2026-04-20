Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Πανελλήνιο Κύπελλο Brazilian Jiu Jitsu. Το Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Απριλίου στο αθλητικό κέντρο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα αγωνίστηκαν περισσότεροι από 800 αθλητές και αθλήτριες, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και δείχνοντας άρτια τεχνική και πάθος με στόχο τους τίτλους των πρωταθλητών Ελλάδας.

Οι ηλικιακές κατηγορίες U14, U16, U18, U21, +21, ανδρών-γυναικών και masters εμφανίστηκαν στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο και παρουσίασαν τις δυνατότητές τους, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό event το οποίο αποζημίωσε το κοινό, που γέμισε το γήπεδο.

Οι αγώνες, που ήταν γεμάτοι ενέργεια, ένταση και δυναμική, έδωσαν την ευκαιρία στους Έλληνες μαχητές να δείξουν την άρτια τεχνική τους και τη μεγάλη θέληση για τη διάκριση. Οι νέοι πρωταθλητές Ελλάδας ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών με τα μετάλλια στο στήθος, αποδεικνύοντας με τις ικανότητές τους στο τατάμι, ότι το άθλημα ανεβαίνει σταθερά σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ παράλληλα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Το κορυφαίο εγχώριο ραντεβού του Brazilian Jiu Jitsu που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου, στο οποίο παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της ΕΦΕΟΖΖ και Α’ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Μαρία Χαριτοπούλου και ο γενικός γραμματέας της ΕΦΕΟΖΖ, Βαγγέλης Συνολάκης, μετατράπηκε σε μία μεγάλη γιορτή και έδωσε συνέχεια στο πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική δυναμική του αθλήματος.

Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, ακόμα μία διοργάνωση της ΕΦΕΟΖΖ άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων με τους πρωταγωνιστές να τεστάρουν δυνάμεις, να εξελίσσονται σε πρωταθλητές και να διασκεδάζουν σε μία ακόμα συνάντηση-γιορτή του ελληνικού Ζίου Ζίτσου.