Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον Λιόβα Γιουμουκιάν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σάμπο της Θεσσαλονίκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά τη νίκη του στον τελικό των -88 κιλών Cadets, στάθηκε στους ανθρώπους που τον έχουν στηρίξει στην πορεία του, αλλά και στη σημασία του να αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα.

Δείχνοντας προς την κερκίδα, ο Γιουμουκιάν αφιέρωσε το μετάλλιό του στον συναθλητή και φίλο του Δημήτρη Γιαννόπουλο, παγκόσμιο πρωταθλητή στους παίδες το 2022 στο τζούντο. Οι δύο αθλητές ανήκουν στον ίδιο σύλλογο, τον Φίλιππο Αμυνταίου, και έχουν μεγαλώσει αθλητικά μαζί.

«Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Όταν δεν είχα αθλητές στο επίπεδό μου να προπονηθώ, με βοηθούσε πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος με την ολοκλήρωση της απονομής, έσπευσε να κρεμάσει το μετάλλιο στον πατέρα του και προπονητή του, Σουρέν Γιουμουκιάν, με τον τελευταίο να του απαντάει στοργικά ότι του ανήκει εξ ολοκλήρου.

Ο νεαρός αθλητής αναφέρθηκε και στην περιπέτεια του τραυματισμού που είχε προηγηθεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής του στη διεθνή διοργάνωση, ενώ αφιέρωσε τη μεγάλη επιτυχία του στην Ελλάδα, στον Ιησού Χριστό, στους γονείς και στους φίλους του.

«Αυτήν τη νίκη την αφιερώνω στην Ελλάδα και στον Θεό. Αυτός μου τα έκανε όλα. Σε αυτόν οφείλω το γεγονός ότι είμαι εδώ. Μετά την Κύπρο δεν πήγα στο Παγκόσμιο γιατί είχα τραυματισμό, τον οποίο ο Θεός με βοήθησε να ξεπεράσω και να είμαι εδώ. Το μετάλλιο αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου και τους φίλους μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Νιώθω τυχερός που ο εθνικός ύμνος που ακούστηκε στο κλειστό, μέσα στην Ελλάδα, ήταν προς τιμήν μου. Μακάρι να το ζήσουν όλοι οι αθλητές έστω και μια φορά στη ζωή τους».

Ο χρυσός πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα και στο συναίσθημα της εκπροσώπησης της χώρας του: «Να παλεύεις για την πατρίδα σου είναι κάτι που αξίζει να το ζεις και να το απολαμβάνεις. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να χαρίσω στην Ελλάδα αυτήν τη μοναδική στιγμή».

Σαριανίδου: «Αυτό το μετάλλιο είναι απλά η αρχή της διαδρομής μου στο σάμπο»

Στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου ανέβηκε η Δήμητρα Σαριανίδου στα +72 κιλά Cadets, κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο της καριέρας της σε διοργάνωση της FIAS.

Η αθλήτρια του ΕΟΣ Αχαρνών ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και στον τελικό των ρεπεσάζ επικράτησε της Βάλερι Ζόλικ, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της, η Σαριανίδου απέδωσε την επιτυχία στη δουλειά που έχει προηγηθεί και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της.

«Το μετάλλιο είναι αποτέλεσμα της σκληρής προπόνησης και της σκληρής δουλειάς. Ανταμείβονται οι κόποι μου. Ευχαριστώ τον προπονητή μου και όσους βρίσκονται δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το μετάλλιο είναι απλά η αρχή της διαδρομής μου στο σάμπο», δήλωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Ο απολογισμός της ελληνικής παρουσίας

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σάμπο της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά συνολικά τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα.

Ο Λιόβα Γιουμουκιάν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -88 κιλά Cadets, η Δήμητρα Σαριανίδου το χάλκινο στα +72 κιλά Cadets, ενώ το τρίτο ελληνικό μετάλλιο ήρθε από τον Νικόλαο Νικολαίδη στα +98 κιλά Youth.

Στις υπόλοιπες σημαντικές ελληνικές παρουσίες, η Ματίνα Γουλά, η Ίρις Βαλσάμη και η Ελένη Ασαριώτη κατέλαβαν την 5η θέση στις κατηγορίες τους, ενώ η Ηλέκτρα Ζυγομαλά ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 7η θέση των -72 κιλών Cadets.

Στα juniors, η Δέσποινα Παπαδοπούλου κατέλαβε την 5η θέση στα -54 κιλά, ενώ την ίδια θέση πήρε η Ελένη Ταξίδου στα -72 κιλά. Στην κατηγορία Youth, η Ηλιάνα Σταυροπούλου Κοραή κατέλαβε την 7η θέση στα -54 κιλά και η Χρυσούλα Ματσαρίδου την 7η θέση στα -59 κιλά.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε, παράλληλα, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του αθλήματος, με 714 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες να δίνουν το «παρών».