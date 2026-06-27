Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα του στο Wimbledon, με τον πρώτο του αγώνα να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (29/6) στο Court 16.
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα του στο Wimbledon, με τον πρώτο του αγώνα να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (29/6) στο Court 16.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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